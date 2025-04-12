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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
12 апреля, 17:58

«Система свой — чужой не налажена»: В Раде намекнули, что F-16 с пилотом ВСУ «уронили» свои же

Нардеп Безуглая намекнула, что истребитель F-16 могла сбить украинская ПВО

Истребитель F-16. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ranchorunner

Истребитель F-16. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ranchorunner

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая допустила, что истребитель F-16 могли сбить украинские военные. Об этом нардеп сообщила в своих социальных сетях.

«Система «свой — чужой» до сих пор не отрегулирована», — написала она.

Безуглая также обратила внимание на то, что результаты расследования по инциденту с таким же истребителем, который произошёл в августе прошлого года, так и не были обнародованы.

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Напомним, что ранее Вооружённые силы Украины заявили о гибели 26-летнего лётчика F-16 Павла Иванова при боевом задании. Инцидент произошёл 12 апреля, однако о судьбе самолёта информации не предоставили. Главарь киевского режима Владимир Зеленский также подтвердил гибель пилота. Известно, что Иванов трижды был награждён орденами за свои заслуги.

Алена Пенчугина
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