«Система свой — чужой не налажена»: В Раде намекнули, что F-16 с пилотом ВСУ «уронили» свои же
Нардеп Безуглая намекнула, что истребитель F-16 могла сбить украинская ПВО
Истребитель F-16. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ranchorunner
Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая допустила, что истребитель F-16 могли сбить украинские военные. Об этом нардеп сообщила в своих социальных сетях.
«Система «свой — чужой» до сих пор не отрегулирована», — написала она.
Безуглая также обратила внимание на то, что результаты расследования по инциденту с таким же истребителем, который произошёл в августе прошлого года, так и не были обнародованы.
Напомним, что ранее Вооружённые силы Украины заявили о гибели 26-летнего лётчика F-16 Павла Иванова при боевом задании. Инцидент произошёл 12 апреля, однако о судьбе самолёта информации не предоставили. Главарь киевского режима Владимир Зеленский также подтвердил гибель пилота. Известно, что Иванов трижды был награждён орденами за свои заслуги.