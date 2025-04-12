«Система свой — чужой не налажена»: В Раде намекнули, что F-16 с пилотом ВСУ «уронили» свои же

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая допустила, что истребитель F-16 могли сбить украинские военные. Об этом нардеп сообщила в своих социальных сетях.

«Система «свой — чужой» до сих пор не отрегулирована», — написала она.

Безуглая также обратила внимание на то, что результаты расследования по инциденту с таким же истребителем, который произошёл в августе прошлого года, так и не были обнародованы.