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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
12 апреля, 16:09

Стали известны подробности биографии лётчика ВСУ, разбившегося на F-16

Эксперт Воевода: Лётчик разбившегося F-16 Иванов был трижды награждён орденами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Spyros Vasileiou

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Spyros Vasileiou

Погибшему во время боевого вылета украинскому лётчику Павлу Иванову было 26 лет. Он трижды был награждён орденами за свои заслуги. Подробности его биографии, включая информацию о том, что он был лётчиком-штурмовиком, стали известны от эксперта в сфере военной авиации Алексея Воеводы.

С начала СВО Иванов летал на Су-25 и получил три ордена за свою службу. Позже он прошёл обучение по управлению американскими истребителями F-16, что подчеркивает его профессионализм и стремление к совершенствованию в авиации.

Обнародованы фото лётчика ВСУ, который разбился на F-16
Обнародованы фото лётчика ВСУ, который разбился на F-16

Ранее стало известно, что 12 апреля во время выполнения боевого задания на F-16 погиб 26-летний Павел Иванов. Был ли сбит самолёт, в ВСУ не уточнили. Владимир Зеленский также подтвердил гибель пилота. Подробности гибели лётчика не приводятся.


Наталья Демьянова
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