Стали известны подробности биографии лётчика ВСУ, разбившегося на F-16

Погибшему во время боевого вылета украинскому лётчику Павлу Иванову было 26 лет. Он трижды был награждён орденами за свои заслуги. Подробности его биографии, включая информацию о том, что он был лётчиком-штурмовиком, стали известны от эксперта в сфере военной авиации Алексея Воеводы.