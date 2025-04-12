Обнародованы фото лётчика ВСУ, который разбился на F-16
Эксперт Воевода опубликовал фото лётчика ВСУ Иванова, который погиб на F-16
Лётчик ВСУ Павел Иванов. Обложка © Telegram / Воевода Вещает
Эксперт в сфере военной авиации Алексей Воевода опубликовал фото украинского лётчика Павла Иванова, который погиб на F-16. Ему было всего 26 лет. Иванов переучивался на F-16 со штурмовика Су-25, на котором заслужил три ордена за свои заслуги.
«Опытную добычу загнали!» — написал эксперт в телеграм-канале.
Павел Иванов без маски. Обложка © Telegram / Воевода Вещает
Ранее стало известно, что 12 апреля во время выполнения боевого задания на F-16 погиб 26-летний Павел Иванов. Был ли сбит самолёт, в ВСУ не уточнили. Владимир Зеленский также подтвердил гибель пилота. Подробности гибели лётчика не приводятся.