Обнародованы фото лётчика ВСУ, который разбился на F-16

Эксперт в сфере военной авиации Алексей Воевода опубликовал фото украинского лётчика Павла Иванова, который погиб на F-16. Ему было всего 26 лет. Иванов переучивался на F-16 со штурмовика Су-25, на котором заслужил три ордена за свои заслуги.