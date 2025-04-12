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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
12 апреля, 12:46

Обнародованы фото лётчика ВСУ, который разбился на F-16

Эксперт Воевода опубликовал фото лётчика ВСУ Иванова, который погиб на F-16

Лётчик ВСУ Павел Иванов. Обложка © Telegram / Воевода Вещает

Лётчик ВСУ Павел Иванов. Обложка © Telegram / Воевода Вещает

Эксперт в сфере военной авиации Алексей Воевода опубликовал фото украинского лётчика Павла Иванова, который погиб на F-16. Ему было всего 26 лет. Иванов переучивался на F-16 со штурмовика Су-25, на котором заслужил три ордена за свои заслуги.

«Опытную добычу загнали!» — написал эксперт в телеграм-канале.

Павел Иванов без маски. Обложка © Telegram / Воевода Вещает

Павел Иванов без маски. Обложка © Telegram / Воевода Вещает

Ранее стало известно, что 12 апреля во время выполнения боевого задания на F-16 погиб 26-летний Павел Иванов. Был ли сбит самолёт, в ВСУ не уточнили. Владимир Зеленский также подтвердил гибель пилота. Подробности гибели лётчика не приводятся.

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Наталья Демьянова
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