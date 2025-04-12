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Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
12 апреля, 12:56

Зеленский подтвердил уничтожение украинского истребителя F-16

F-16. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Soos Jozsef

F-16. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Soos Jozsef

Владимир Зеленский подтвердил факт уничтожения истребителя F-16. Он отметил, что в катастрофе погиб капитан Павел Иванов.

«Сегодня в бою на F-16, к сожалению, погиб капитан Павел Иванов. 26 лет парню. Мои соболезнования семье, всем собратьям Павла», — заявил Зеленский.

Как подчеркнул глава киевского режима, военные представили отчёты о боевой ситуации, а все обстоятельства происшествия сейчас тщательно изучаются.

Напомним, что 12 апреля ВСУ сообщили о гибели лётчика F-16 Павла Иванова, однако о судьбе самого истребителя там умолчали. Позднее в Сети появилось фото 26-летнего украинского военного. Иванов переучивался на F-16 со штурмовика Су-25, на котором заслужил три ордена за свои заслуги.

Российская ПВО сбила истребитель F-16 в небе над Сумской областью
Российская ПВО сбила истребитель F-16 в небе над Сумской областью
Оксана Попова
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