Зеленский подтвердил уничтожение украинского истребителя F-16
F-16. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Soos Jozsef
Владимир Зеленский подтвердил факт уничтожения истребителя F-16. Он отметил, что в катастрофе погиб капитан Павел Иванов.
«Сегодня в бою на F-16, к сожалению, погиб капитан Павел Иванов. 26 лет парню. Мои соболезнования семье, всем собратьям Павла», — заявил Зеленский.
Как подчеркнул глава киевского режима, военные представили отчёты о боевой ситуации, а все обстоятельства происшествия сейчас тщательно изучаются.
Напомним, что 12 апреля ВСУ сообщили о гибели лётчика F-16 Павла Иванова, однако о судьбе самого истребителя там умолчали. Позднее в Сети появилось фото 26-летнего украинского военного. Иванов переучивался на F-16 со штурмовика Су-25, на котором заслужил три ордена за свои заслуги.