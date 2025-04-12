Зеленский подтвердил уничтожение украинского истребителя F-16

Владимир Зеленский подтвердил факт уничтожения истребителя F-16. Он отметил, что в катастрофе погиб капитан Павел Иванов.

«Сегодня в бою на F-16, к сожалению, погиб капитан Павел Иванов. 26 лет парню. Мои соболезнования семье, всем собратьям Павла», — заявил Зеленский.

Как подчеркнул глава киевского режима, военные представили отчёты о боевой ситуации, а все обстоятельства происшествия сейчас тщательно изучаются.