Выпущено три ракеты: Жители Сумской области рассказали о попытках спасения сбитого F-16
Эксперт Воевода: Сбитый на Украине истребитель F-16 пытался увернуться от ракет
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Появились новые детали о сбитии истребителя F-16 Воздушных сил Украины над Сумской областью. Военный эксперт Алексей Воевода, ссылаясь на слова местных жителей, сообщил в своём телеграм-канале, что перед поражением самолёт пытался уклониться от ракет.
По его информации, по цели было выпущено три ракеты: две из них истребитель смог избежать, однако третья его настигла. За штурвалом находился 26-летний пилот Павел Иванов, который не выжил в результате катастрофы.
«11:45 время уничтожения F-16 противника. Победа официально засчитана расчёту комплекса С-400 N-ой дивизии», — написал Воевода.
Ранее стало известно, что 12 апреля во время выполнения боевого задания на F-16 погиб 26-летний Павел Иванов. Он трижды был награждён орденами за свои заслуги. Владимир Зеленский также подтвердил гибель пилота. Подробности случившегося он не привёл.