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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
12 апреля, 16:48

Выпущено три ракеты: Жители Сумской области рассказали о попытках спасения сбитого F-16

Эксперт Воевода: Сбитый на Украине истребитель F-16 пытался увернуться от ракет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / danm12

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / danm12

Появились новые детали о сбитии истребителя F-16 Воздушных сил Украины над Сумской областью. Военный эксперт Алексей Воевода, ссылаясь на слова местных жителей, сообщил в своём телеграм-канале, что перед поражением самолёт пытался уклониться от ракет.

По его информации, по цели было выпущено три ракеты: две из них истребитель смог избежать, однако третья его настигла. За штурвалом находился 26-летний пилот Павел Иванов, который не выжил в результате катастрофы.

«11:45 время уничтожения F-16 противника. Победа официально засчитана расчёту комплекса С-400 N-ой дивизии», — написал Воевода.

Ранее стало известно, что 12 апреля во время выполнения боевого задания на F-16 погиб 26-летний Павел Иванов. Он трижды был награждён орденами за свои заслуги. Владимир Зеленский также подтвердил гибель пилота. Подробности случившегося он не привёл.

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Полина Никифорова
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