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Регион
Опубликовано 24 апреля 2025, 14:44
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Россия уничтожила восемь истребителей F-16, которые так мечтала получить Украина

InfoBRICS: Украина лишились восьми поставленных Западом истребителей F-16

Истребитель F-16AM. Обложка © ТАСС / ZUMA / Gianluca Vannicelli

Истребитель F-16AM. Обложка © ТАСС / ZUMA / Gianluca Vannicelli

Западные истребители F-16, переданные Украине, продолжают проигрывать российским аналогам, несмотря на модернизацию. ВС РФ смогли уничтожить уже 8 из 27 военных самолётов, что обусловлено активными боевыми действиями. При этом потери касаются не только техники, но и квалифицированного персонала, включая пилотов, утверждает аналитик InfoBRICS Драголюб Боснич.

Преимущество российской авиации обеспечивается более современными радарами и ракетами большой дальности, в частности, гиперзвуковой Р-37М. Украина пытается компенсировать технологическое отставание, используя шведские самолёты Saab 340 AEW&C.

Боснич уверен, что истребители, предоставленные Киеву западными странами, не способны конкурировать с российскими МиГ-31БМ, Су-30 и Су-35С. По его мнению, даже при поддержке НАТО Украине будет сложно преодолеть технологический разрыв с Россией в сфере военной авиации.

Минобороны официально подтвердило уничтожение истребителя F-16 ВСУ
Минобороны официально подтвердило уничтожение истребителя F-16 ВСУ

Ранее сообщалось, что Польша подняла в небо свою авиацию из-за якобы активности ВС РФ на Украине. В действие были приведены все имеющиеся в распоряжении силы и средства. Кроме того, в стране в режиме повышенной готовности находятся средства ПВО и радиолокационной разведки.

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Наталья Афонина
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