Западные истребители F-16, переданные Украине, продолжают проигрывать российским аналогам, несмотря на модернизацию. ВС РФ смогли уничтожить уже 8 из 27 военных самолётов, что обусловлено активными боевыми действиями. При этом потери касаются не только техники, но и квалифицированного персонала, включая пилотов, утверждает аналитик InfoBRICS Драголюб Боснич.

Преимущество российской авиации обеспечивается более современными радарами и ракетами большой дальности, в частности, гиперзвуковой Р-37М. Украина пытается компенсировать технологическое отставание, используя шведские самолёты Saab 340 AEW&C.

Боснич уверен, что истребители, предоставленные Киеву западными странами, не способны конкурировать с российскими МиГ-31БМ, Су-30 и Су-35С. По его мнению, даже при поддержке НАТО Украине будет сложно преодолеть технологический разрыв с Россией в сфере военной авиации.