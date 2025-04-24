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Регион
Опубликовано 24 апреля 2025, 04:13
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Польша подняла в небо истребители из-за якобы активности России на Украине

Истребитель Mirage. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Image

Истребитель Mirage. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Image

Оперативное командование родов Вооружённых сил Польши утверждает, что авиация страны поднята в воздух из-за якобы активности России на Украине. По данным ведомства, Варшава подняла дежурные пары истребителей.

«Оперативный командующий родов вооружённых сил привел в действие все имеющиеся в его распоряжении силы и средства», — сообщает оперативное командование на своей странице в соцсети X.

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Также в режим повышенной готовности привели средства противовоздушной обороны и радиолокационной разведки на земле.

Как сообщал Life.ru, до этого ВВС Польши поднимали военные самолёты 6 апреля. Тогда среди причин тоже назвали активности России на украинской территории.

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Лия Мурадьян
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