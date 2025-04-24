Польша подняла в небо истребители из-за якобы активности России на Украине
Истребитель Mirage. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Image
Оперативное командование родов Вооружённых сил Польши утверждает, что авиация страны поднята в воздух из-за якобы активности России на Украине. По данным ведомства, Варшава подняла дежурные пары истребителей.
«Оперативный командующий родов вооружённых сил привел в действие все имеющиеся в его распоряжении силы и средства», — сообщает оперативное командование на своей странице в соцсети X.
Также в режим повышенной готовности привели средства противовоздушной обороны и радиолокационной разведки на земле.
Как сообщал Life.ru, до этого ВВС Польши поднимали военные самолёты 6 апреля. Тогда среди причин тоже назвали активности России на украинской территории.