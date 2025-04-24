Польша подняла в небо истребители из-за якобы активности России на Украине

Оперативное командование родов Вооружённых сил Польши утверждает, что авиация страны поднята в воздух из-за якобы активности России на Украине. По данным ведомства, Варшава подняла дежурные пары истребителей.

«Оперативный командующий родов вооружённых сил привел в действие все имеющиеся в его распоряжении силы и средства», — сообщает оперативное командование на своей странице в соцсети X.

Также в режим повышенной готовности привели средства противовоздушной обороны и радиолокационной разведки на земле.