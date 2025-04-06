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6 апреля, 06:22

Польша подняла в небо истребители из-за действий России

Авиацию Польши и союзников подняли в воздух из-за якобы активности РФ на Украине

Польскую авиацию подняли в воздух. Обложка © Life.ru / Командование

Польскую авиацию подняли в воздух. Обложка © Life.ru / Командование

Командование польских ВС сообщило через соцсеть X, что из-за предполагаемой активности России на украинской территории в небо над Польшей были подняты самолёты ВВС страны и её союзников.

По данным командования, оперативный командующий распорядился задействовать все доступные ресурсы, включая дежурные истребители, а также привести в повышенную готовность наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки. Эти шаги, как пояснили военные, призваны гарантировать безопасность зон, прилегающих к «потенциально уязвимым территориям».

Кроме того, польские военные подчеркнули, что командование внимательно отслеживает обстановку, а подчинённые ему силы сохраняют полную готовность к мгновенной реакции. Напомним, что ранее, 7 марта, истребители Польши уже поднимались в воздух по аналогичному поводу.

Также ранее в Южной Корее заявили, что самолёты России в районе Японского моря пересекли опознавательную зону противовоздушной обороны (ПВО) страны. При этом воздушное пространство Южной Кореи нарушено не было. В Сеуле отметили, что у России и не было таких намерений. В ответ ВС КР подняли в небо свои истребители.

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Оксана Попова
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