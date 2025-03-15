Южная Корея подняла в небо истребители из-за самолётов России в зоне ПВО

В Южной Корее заявили, что самолёты России в районе Японского моря пересекли опознавательную зону противовоздушной обороны (ПВО) страны. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на заявление комитета начальников штабов Вооружённых сил РК.

По информации агентства, воздушные судна РФ вошли в зону около 09:20 по местному времени (03:20 по московскому времени) и покинули её. При этом воздушное пространство Южной Кореи нарушено не было. В Сеуле отметили, что у России и не было таких намерений. В ответ ВС КР подняли в небо свои истребители.

К слову, в Москве неоднократно заявляли, что опознавательную зону ПВО Сеул установил в одностороннем порядке и не создаёт правовых обязательств для других государств. Однако Южная Корея постоянно требует уведомлять о планах по пересечению этой территории и запускает самолёты, даже если не было нарушено воздушное пространство страны.