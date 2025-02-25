ВС Польши подняли в воздух истребители из-за повышенной «активности РФ»
Польша приняла решение о поднятии в воздух военных самолётов. Утверждается, что причиной для данных действий послужила «российская активность». Об этом сообщило Оперативное командование Вооружённых сил республики.
«Внимание, в связи с активностью дальней авиации РФ, наносящей удары по объектам, находящимся, в том числе на западе Украины, в воздушном пространстве Польши началась работа военной авиации», — говорится в заявлении командования.
Кроме того, в состояние готовности были переведены наземные системы ПВО и радиолокационная разведка.
Это далеко не первый раз, когда в Польше начинается паника из-за работы российских военных лётчиков. Так, ранее, 11 февраля польские ВВС подняли в воздух истребители в связи с ударами ВС РФ по Украине. В этот день российские войска обрушили на цели в Незалежной крылатые ракеты «Калибр».
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