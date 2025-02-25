ВС Польши подняли в воздух истребители из-за повышенной «активности РФ»

Польша приняла решение о поднятии в воздух военных самолётов. Утверждается, что причиной для данных действий послужила «российская активность». Об этом сообщило Оперативное командование Вооружённых сил республики.

«Внимание, в связи с активностью дальней авиации РФ, наносящей удары по объектам, находящимся, в том числе на западе Украины, в воздушном пространстве Польши началась работа военной авиации», — говорится в заявлении командования.