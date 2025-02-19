Российский военный самолёт взбодрил американцев у берегов Аляски
NORAD: Российский военный самолёт совершил полёт вблизи Аляски
Объединённое командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) заявило о выявлении и сопровождении российского военного самолёта в районе опознавательной зоны противовоздушной обороны Аляски.
«Российский самолёт оставался в международном воздушном пространстве и не заходил в воздушное пространство США или Канады. Подобные действия России в районе Аляски происходят регулярно и не рассматриваются как угроза», — говорится в пресс-релизе.
NORAD подчёркивает, что ведёт постоянный мониторинг воздушного пространства и обеспечивает защиту от потенциальных угроз.
Ещё один самолёт ВКС РФ недавно оказался в воздушном пространстве Польши. Борт ушёл с верного курса из-за неисправности навигационного комплекса.
Shutterstock / FOTODOM / Mikhail Syritsa