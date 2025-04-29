«Асы» ВСУ на истребителе F-16 сбили украинский Су-27 во время боевого вылета
«Воевода Вещает»: Украинский истребитель Су-27 был сбит союзным F-16 по ошибке
Обложка © Shutterstock /FOTODOM / Dawid Lech
Украинский истребитель Су-27 по ошибке подорвал союзный F-16 во время вылета для отражения налёта российских дронов в районе Черкасс. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале военный эксперт Алексей Воевода.
«Автор «победы» мне пока неизвестен, но сбитый лётчик катапультировался и уцелел. Погибший Су-27 был из 831-й бригады», — написал он.
Ранее в Воздушных силах Украины сообщили, что самолёт Су-27 потерпел крушение, когда украинские ВС отражали атаку российских дронов. Пилот успел покинуть машину, после чего его подобрали и доставили в больницу. Этот истребитель был одним из самых ценных для Киева.