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Регион
Опубликовано 29 апреля 2025, 06:25
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«Асы» ВСУ на истребителе F-16 сбили украинский Су-27 во время боевого вылета

«Воевода Вещает»: Украинский истребитель Су-27 был сбит союзным F-16 по ошибке

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / Dawid Lech

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / Dawid Lech

Украинский истребитель Су-27 по ошибке подорвал союзный F-16 во время вылета для отражения налёта российских дронов в районе Черкасс. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале военный эксперт Алексей Воевода.

«Автор «победы» мне пока неизвестен, но сбитый лётчик катапультировался и уцелел. Погибший Су-27 был из 831-й бригады», — написал он.

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Ранее в Воздушных силах Украины сообщили, что самолёт Су-27 потерпел крушение, когда украинские ВС отражали атаку российских дронов. Пилот успел покинуть машину, после чего его подобрали и доставили в больницу. Этот истребитель был одним из самых ценных для Киева.

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Владимир Озеров
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