«Асы» ВСУ на истребителе F-16 сбили украинский Су-27 во время боевого вылета

Украинский истребитель Су-27 по ошибке подорвал союзный F-16 во время вылета для отражения налёта российских дронов в районе Черкасс. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале военный эксперт Алексей Воевода.

«Автор «победы» мне пока неизвестен, но сбитый лётчик катапультировался и уцелел. Погибший Су-27 был из 831-й бригады», — написал он.