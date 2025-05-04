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4 мая, 14:37

«Продолжайте вести себя глупо»: Трамп вновь пригрозил выйти из переговоров по Украине

NBC: Трамп выйдет из переговоров по Украине, если не будет «позитивных вещей»

Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / АР

Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / АР

Президент США Дональд Трамп допустил, что когда-нибудь может устать от участия в переговорном процессе по Украине. Об этом политик заявил в беседе с телеканалом NBC News. По его словам, сейчас случаются «позитивные вещи», поэтому процесс движется.

«Придёт время, когда я скажу: хорошо, продолжайте, продолжайте вести себя глупо. Настанет время, когда я могу это сказать», — подчеркнул глава Белого дома.

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Напомним, угрозы выхода из переговоров по украинскому конфликту от представителей США звучат далеко не первый раз. Ранее президент США анонсировал скорое завершение конфликта. А госсекретарь Штатов Рубио заявил, что для остановки боевых действий нужны конкретные предложения от каждой из сторон.

Татьяна Миссуми
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