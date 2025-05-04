«Продолжайте вести себя глупо»: Трамп вновь пригрозил выйти из переговоров по Украине

Президент США Дональд Трамп допустил, что когда-нибудь может устать от участия в переговорном процессе по Украине. Об этом политик заявил в беседе с телеканалом NBC News. По его словам, сейчас случаются «позитивные вещи», поэтому процесс движется.

«Придёт время, когда я скажу: хорошо, продолжайте, продолжайте вести себя глупо. Настанет время, когда я могу это сказать», — подчеркнул глава Белого дома.