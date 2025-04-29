«Последние штрихи»: Трамп анонсировал скорое завершение конфликта на Украине
Трамп заявил, что конфликт на Украине находится на завершающем этапе
Дональд Трамп. Фото © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai
Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине находится на завершающей стадии. Он сказал в интервью изданию The Atlantic, что следующие семь дней будут решающими.
«Посмотрим, что произойдёт в течение следующего периода, который займёт почти неделю. Остались последние штрихи», — сказал Трамп.
Хозяин Овального кабинета добавил, что до сих пор считает украинский конфликт «войной Джо Бандена» и не намерен брать на себя ответственность за него.
Ранее сообщалось, что СМИ получили доступ к американскому плану по урегулированию конфликта на Украине. США заложили в основу принцип признания за Россией всех освобождённых территорий. Документ раскрыли чиновники из администрации президента Дональда Трампа. А глава Госдепа Марко Рубио объявил текущую неделю «критически важной» для урегулирования на Украине.