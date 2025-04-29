«Последние штрихи»: Трамп анонсировал скорое завершение конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине находится на завершающей стадии. Он сказал в интервью изданию The Atlantic, что следующие семь дней будут решающими.

«Посмотрим, что произойдёт в течение следующего периода, который займёт почти неделю. Остались последние штрихи», — сказал Трамп.

Хозяин Овального кабинета добавил, что до сих пор считает украинский конфликт «войной Джо Бандена» и не намерен брать на себя ответственность за него.