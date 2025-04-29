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Опубликовано 29 апреля 2025, 14:41
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«Последние штрихи»: Трамп анонсировал скорое завершение конфликта на Украине

Трамп заявил, что конфликт на Украине находится на завершающем этапе

Дональд Трамп. Фото © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Дональд Трамп. Фото © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине находится на завершающей стадии. Он сказал в интервью изданию The Atlantic, что следующие семь дней будут решающими.

«Посмотрим, что произойдёт в течение следующего периода, который займёт почти неделю. Остались последние штрихи», — сказал Трамп.

Хозяин Овального кабинета добавил, что до сих пор считает украинский конфликт «войной Джо Бандена» и не намерен брать на себя ответственность за него.

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Ранее сообщалось, что СМИ получили доступ к американскому плану по урегулированию конфликта на Украине. США заложили в основу принцип признания за Россией всех освобождённых территорий. Документ раскрыли чиновники из администрации президента Дональда Трампа. А глава Госдепа Марко Рубио объявил текущую неделю «критически важной» для урегулирования на Украине.

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Наталья Афонина
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