Трамп сделает выбор между Россией и Украиной, исходя из шагов Путина

Президент США Дональд Трамп признался, что может переметнуться на сторону Украины, если не согласится с действиями и решениями Москвы. В интервью главному редактору Atlantic Джеффри Голдбергу хозяин Овального кабинета уточнил, что при этом не ставит знак равенства между Владимиром Зеленским и Украиной.

Журналист спросил его, может ли российский президент Владимир Путин сделать что-то такое, что заставит его выбрать сторону Владимира Зеленского. Трамп ответил утвердительно: «Не обязательно на сторону Зеленского, но на сторону Украины, да». При этом американский лидер заметил, что его отношения с украинским политиком остаются сложными, что проявилось и на их встрече 28 февраля в Белом доме. Президент США также допустил предоставлении помощи Киеву.