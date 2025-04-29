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Регион
Опубликовано 29 апреля 2025, 13:17
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Трамп сделает выбор между Россией и Украиной, исходя из шагов Путина

Трамп заявил, что может занять сторону Украины из-за «неправильных» шагов Путина

Обложка © ТАСС / АР

Обложка © ТАСС / АР

Президент США Дональд Трамп признался, что может переметнуться на сторону Украины, если не согласится с действиями и решениями Москвы. В интервью главному редактору Atlantic Джеффри Голдбергу хозяин Овального кабинета уточнил, что при этом не ставит знак равенства между Владимиром Зеленским и Украиной.

Журналист спросил его, может ли российский президент Владимир Путин сделать что-то такое, что заставит его выбрать сторону Владимира Зеленского. Трамп ответил утвердительно: «Не обязательно на сторону Зеленского, но на сторону Украины, да». При этом американский лидер заметил, что его отношения с украинским политиком остаются сложными, что проявилось и на их встрече 28 февраля в Белом доме. Президент США также допустил предоставлении помощи Киеву.

«Это не обязательно должно быть оружие. Есть много форм оружия. Это не обязательно должно быть оружие с пулями. Это может быть оружие в виде санкций. Это может быть банковское оружие. Это может быть много другого оружия», — сказал Трамп.

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Ранее Трамп отметил, что Крым останется в составе России в рамках сделки по урегулированию украинского конфликта, и что Владимир Зеленский это понимает. Также президент США подчёркивал, что Украина никогда не станет членом НАТО. А в Киеве назвали принципиальные позиции по мирному плану, которые не понравятся Трампу.

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Татьяна Миссуми
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