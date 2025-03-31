Трамп заявил, что Зеленский понимает невозможность вступления Украины в НАТО

Американский президент Дональд Трамп в резкой форме высказался о перспективах украинского членства в НАТО, заявив, что Владимир Зеленский прекрасно осознаёт невозможность реализации этих планов.

«Он хочет быть членом НАТО. Что ж, ему никогда не стать членом НАТО, он это понимает», — подчеркнул Трамп в беседе с журналистам, опубликованной пресс-службой Белого дома.