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31 марта, 02:43

Трамп заявил, что Зеленский понимает невозможность вступления Украины в НАТО

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HMP-Berlin

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HMP-Berlin

Американский президент Дональд Трамп в резкой форме высказался о перспективах украинского членства в НАТО, заявив, что Владимир Зеленский прекрасно осознаёт невозможность реализации этих планов.

«Он хочет быть членом НАТО. Что ж, ему никогда не стать членом НАТО, он это понимает», — подчеркнул Трамп в беседе с журналистам, опубликованной пресс-службой Белого дома.

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Параллельно обострился конфликт интересов вокруг экономического сотрудничества — по данным американских СМИ, Украина рассматривает возможность отказа от пересмотренных условий соглашения с США о совместной разработке полезных ископаемых. Новые требования Вашингтона, предусматривающие доступ к более широкому спектру украинских активов, включая стратегические ресурсы и инфраструктуру, не нашли поддержку в Киеве. Трамп недвусмысленно предупредил, что выход Украины из соглашения по редкоземельным металлам повлечёт серьёзные последствия, хотя конкретные меры не уточнил.

Артём Гапоненко
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