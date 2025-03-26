Генсек НАТО заявил о «праве реагировать» на требования Путина

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул, что страны-члены военного блока самостоятельно определяют свою политику в ответ на любые запросы России, включая возможное требование о сокращении военного присутствия альянса вблизи российских границ. Так он прокомментировал вопрос о том, как НАТО оценивает предполагаемые условия Москвы для урегулирования украинского конфликта, одним из которых может быть отвод войск от границ РФ.

«[Президент РФ Владимир] Путин может на своё усмотрение выдвигать требования за столом переговоров, это его право, но он не может говорить нам, как нам действовать между собой, между 32 членами альянса», — сказал Рютте журналистам.

По его словам, наращивание сил альянса у российских границ не влияет на процесс урегулирования на Украине.