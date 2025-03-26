Генсек НАТО заявил о «праве реагировать» на требования Путина
Генсек Рютте не согласился с призывом не приближать силы НАТО к границам РФ
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул, что страны-члены военного блока самостоятельно определяют свою политику в ответ на любые запросы России, включая возможное требование о сокращении военного присутствия альянса вблизи российских границ. Так он прокомментировал вопрос о том, как НАТО оценивает предполагаемые условия Москвы для урегулирования украинского конфликта, одним из которых может быть отвод войск от границ РФ.
«[Президент РФ Владимир] Путин может на своё усмотрение выдвигать требования за столом переговоров, это его право, но он не может говорить нам, как нам действовать между собой, между 32 членами альянса», — сказал Рютте журналистам.
По его словам, наращивание сил альянса у российских границ не влияет на процесс урегулирования на Украине.
Ранее Рютте заявил, что Путин является сильным переговорщиком, который необходим для достижения мирного соглашения по конфликту на Украине. Кроме того, он неожиданно признался, что НАТО никогда не обещала Украине членство в альянсе.
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