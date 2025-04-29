Не только Крым: CNN заполучил текст мирного плана США по Украине
CNN: План Трампа по Украине закрепляет за Россией все освобождённые земли
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Американские власти разработали план по урегулированию конфликта на Украине, заложив в основу принцип признания за Россией всех освобождённых территорий. Текст CNN заполучил от чиновников из администрации президента США Дональда Трампа.
«План США заключается в признании Вашингтоном контроля Москвы над Крымом <…> и предоставление России дополнительных украинских территорий, подконтрольных с момента начала конфликта в 2022 году», — сказано в публикации.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вопрос принадлежности Крыма является окончательно решённым. Высказывание стало ответом на очередной выпад Владимира Зеленского про «возврат» полуострова. Президента США Дональда Трампа возмутило, что тема возвращения Крыма не поднималась киевскими властями в течение 12 лет, а теперь внезапно стала центральной. Трамп предложил задавать все вопросы о полуострове Бараку Обаме, во время правления которого регион и вернулся в состав России «без единого выстрела».