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4 мая, 14:33

Трамп развеял догадки о своём третьем президентском сроке

Трамп сообщил, что не планирует баллотироваться на третий президентский срок

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп заявил, что не намеревается становиться главой государства в третий раз. Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC News.

«Я буду президентом восемь лет, я буду президентом два срока. Я всегда считал, что это очень важно», — сказал глава Белого дома.

Политик добавил, что сейчас существует множество его сторонников, которые убеждают его найти лазейку, чтобы стать президентом в третий раз, хотя этого не позволяют американские законы. По словам американского лидера, делать этого он не собирается.

«Это не то, чем я хочу заниматься», я хочу провести четыре «великих года» и передать пост «великому республиканцу», — сказал хозяин Овального кабинета.

В качестве своих возможных преемников он назвал вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио.

Ранее в Сети появились бейсболки с надписью «Трамп 2028», намекающие на третий срок республиканца. Один из его ближайших соратников Илон Маск пошёл дальше и опубликовал изображение головного убора с надписью «Трамп 2032». По данным СМИ, политик в самом деле может остаться ещё на два президентских срока, то есть до 2037 года, из-за лазейки в законах. При этом стоит отметить, что главе США сейчас 78 лет, а в 2037-м будет 90.

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Напомним, ещё до второго вступления в должность президента нынешний лидер США говорил, что будет баллотироваться на третий срок, если того захочет народ. По его словам многие хотели бы такого исхода.

Владимир Озеров
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