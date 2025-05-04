«Включит вторую угрозу»: Военный эксперт объяснил, как Трамп шантажирует НАТО

Президент США Дональд Трамп может пригрозить НАТО выходом, если другие члены блока не согласятся выполнить его условия, предположил военный эксперт, доцент РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев, комментируя новости о намерении американского лидера пропустить саммит Североатлантического альянса в июне.

«Он фактически всё больше и больше показывает серьёзность своих намерений. Но, если он не приедет на саммит, а страны НАТО не поднимут до требуемых расходов на ВПК, то я даже полагаю, что Трамп включит вторую угрозу, угрозу о выходе США из альянса», — отметил собеседник телеканала «Звезда».

Он полагает, что Трамп рассматривает проблему НАТО как коммерческую историю. Политик не просто требует повысить военные расходы, а хочет, чтобы как можно больше членов альянса вкладывались в обеспечение жизнедеятельности военных баз в США, подчеркнул эксперт.