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Регион
3 мая, 08:48

В Германии раскрыли условие, при котором Трамп не приедет на саммит НАТО в июне

Spiegel: Трамп может пропустить июньский саммит НАТО из-за 5% ВВП на оборону

Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / АР

Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / АР

Президент США Дональд Трамп готов проигнорировать саммит НАТО в июне этого года, в случае если его идея о повышении расходов на оборону не будет услышана. Об этом пишет Spiegel. Издание напоминает, что новый посол Штатов при НАТО Мэтью Витакер предупреждал послов альянса об условии Трампа и необходимости принять предложение Вашингтона.

«Сначала немцы верили, что американцы имеют в виду эти пять процентов не всерьёз, что это только тактика переговоров. Но теперь они верят Витакеру на слово», — сказано в статье.

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Напомним, президент США Дональд Трамп хочет чтобы, страны НАТО повысили расходы на оборону до 5 процентов. Американский лидер планирует связать увеличение оборонных расходов альянса и предложение более выгодных условий торговли с Вашингтоном. При этом генсек НАТО Марк Рютте призвал страны-члены альянса выделять на оборону не менее 3,5% своего ВВП, а также инвестировать ещё 1,5% ВВП в другие оборонные инициативы. Однако участники НАТО не спешат соглашаться с Трампом считая, что Вашингтон недопустимо сблизился с Москвой.

Татьяна Миссуми
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