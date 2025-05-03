В Германии раскрыли условие, при котором Трамп не приедет на саммит НАТО в июне
Spiegel: Трамп может пропустить июньский саммит НАТО из-за 5% ВВП на оборону
Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / АР
Президент США Дональд Трамп готов проигнорировать саммит НАТО в июне этого года, в случае если его идея о повышении расходов на оборону не будет услышана. Об этом пишет Spiegel. Издание напоминает, что новый посол Штатов при НАТО Мэтью Витакер предупреждал послов альянса об условии Трампа и необходимости принять предложение Вашингтона.
«Сначала немцы верили, что американцы имеют в виду эти пять процентов не всерьёз, что это только тактика переговоров. Но теперь они верят Витакеру на слово», — сказано в статье.
Напомним, президент США Дональд Трамп хочет чтобы, страны НАТО повысили расходы на оборону до 5 процентов. Американский лидер планирует связать увеличение оборонных расходов альянса и предложение более выгодных условий торговли с Вашингтоном. При этом генсек НАТО Марк Рютте призвал страны-члены альянса выделять на оборону не менее 3,5% своего ВВП, а также инвестировать ещё 1,5% ВВП в другие оборонные инициативы. Однако участники НАТО не спешат соглашаться с Трампом считая, что Вашингтон недопустимо сблизился с Москвой.