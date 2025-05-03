В Германии раскрыли условие, при котором Трамп не приедет на саммит НАТО в июне

Президент США Дональд Трамп готов проигнорировать саммит НАТО в июне этого года, в случае если его идея о повышении расходов на оборону не будет услышана. Об этом пишет Spiegel. Издание напоминает, что новый посол Штатов при НАТО Мэтью Витакер предупреждал послов альянса об условии Трампа и необходимости принять предложение Вашингтона.