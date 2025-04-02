В НАТО не хотят тратить на оборону огромные суммы после заявлений Трампа о России

В НАТО не уверены в необходимости увелечения расходов на оборону членов альянса до 5% от ВВП. Сомнения были вызваны процессом нормализации отношений между Россией и США и положительными заявлениями американского лидера Дональда Трампа относительно РФ. Об этом сообщает агентство Associated Press (АР).

«Недавние одобрительные высказывания некоторых американских чиновников вызывают сомнения. По словам дипломатов, вопрос заключается в том, почему союзники должны тратить 5% своего ВВП на оборону, если Россия больше не представляет угрозы», — уточняет издание.

Хозяин Белого дома неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО. Республиканец требовал от стран увеличения расходов на оборону до 5% от ВВП.