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2 апреля, 13:17

В НАТО не хотят тратить на оборону огромные суммы после заявлений Трампа о России

AP: В НАТО не хотят увеличивать расходы на оборону до 5% от ВВП

В НАТО не уверены в необходимости увелечения расходов на оборону членов альянса до 5% от ВВП. Сомнения были вызваны процессом нормализации отношений между Россией и США и положительными заявлениями американского лидера Дональда Трампа относительно РФ. Об этом сообщает агентство Associated Press (АР).

«Недавние одобрительные высказывания некоторых американских чиновников вызывают сомнения. По словам дипломатов, вопрос заключается в том, почему союзники должны тратить 5% своего ВВП на оборону, если Россия больше не представляет угрозы», — уточняет издание.

Хозяин Белого дома неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО. Республиканец требовал от стран увеличения расходов на оборону до 5% от ВВП.

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Напомним, что Трамп намерен потребовать повысить расходы на оборону до 5 процентов. Однако президент США может пойти на компромисс, установив цель на уровне 3,5 процента. Американский лидер планирует связать увеличение расходов на оборону альянса и предложение более выгодных условий торговли с Вашингтоном.

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Shutterstock / FOTODOM / e-crow

Алена Пенчугина
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