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4 марта, 10:38

Фон дер Ляйен предложила ЕС увеличить расходы на оборону на 1,5%

Руководитель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призвала страны ЕС увеличить расходы на оборону на 1,5%. По её словам, это позволит потратить на соответствующие нужды дополнительные 650 миллиардов евро.

«Таким образом, если государства-члены увеличат свои расходы на оборону в среднем на 1,5% от ВВП, это может создать бюджетные возможности почти на 650 миллиардов евро в течение четырёх лет», — заявила фон дер Ляйен.

Она признала, что увеличение оборонных расходов потребует от стран ЕС большей гибкости в соблюдении финансовых правил, предусмотренных пактом стабильности и развития. При этом, по её словам, план позволит привлечь до 800 миллиардов евро инвестиций в оборону стран Евросоюза в ближайшие четыре года.

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Ранее Фон дер Ляйен по итогам саммита по Украине в Лондоне призвала срочно перевооружить Европу. До этого президент США Дональд Трамп призывал европейские страны НАТО тратить на оборону больше — до 5% от валового внутреннего продукта (ВВП).

Обложка ©

Shutterstock / FOTODM / New Africa

Ольга Сливченко
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