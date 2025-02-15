«Мир без обороны — иллюзия»: Кошта выдал шаги ЕС на пути к трансформации в военный блок
Глава Евросовета Кошта: ЕС увеличил до 2% от ВВП расходы на оборону
Европейские государства нарастили расходы на оборону до 2% от ВВП, однако в ближайшие годы Евросоюз сосредоточит усилия на создании «оборонного союза», чтобы укрепить собственную безопасность. Об этом на Мюнхенской конференции заявил глава Евросовета Антониу Кошта.
«В Версале в 2022 году все государства-члены ЕС решили эффективно реализовать проект по созданию Европы, сконцентрированной на обороне. Наши расходы на оборону выросли на 30% с 2021 года. Страны ЕС, входящие в НАТО, теперь тратят в среднем 2% на оборону. Но мы сделаем больше. ЕС по своей сути является мирным проектом. Но мы знаем, что мир без эффективной обороны — это иллюзия», — объяснил Кошта.
Двумя неделями ранее произошла встреча лидеров Евросоюза, где Кошта дал понять, как широки могут быть возможности блока в области обороны. По его словам, столпами европейской обороны будут Великобритания и НАТО, а само её построение и модернизация в повестке занимают первые места.
Проведём небольшой анализ. В Совфеде уже назвали Мюнхенскую конференцию констатацией смерти коллективного Запада. Трудности связаны с финансированием НАТО Америкой, а также с тем, что президент США собирается сделать ставку на себя самого, а не на союз с Европой. Если Штаты не дадут денег, то шансы на выживание Украины кратно сокращаются, то же самое можно сказать и о ЕС. Предчувствуя, что новый хозяин Белого дома будет не так благосклонен, как предыдущий, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС станет военным блоком. Поскольку вступление в НАТО отошло для Киева в коробку несбывшихся надежд, Украина может попытаться выбить себе место именно в ЕС, ведь он теперь не будет отличаться от НАТО. А пока что — многие в Европе лишь молча наблюдают за действиями лидера США, желая тоже включиться в процесс налаживания отношений с президентом РФ Владимиром Путиным. Европа сейчас находится в смятении, ведь в одночасье с уходом Байдена для неё изменилось вообще всё.
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