«Мир без обороны — иллюзия»: Кошта выдал шаги ЕС на пути к трансформации в военный блок

Европейские государства нарастили расходы на оборону до 2% от ВВП, однако в ближайшие годы Евросоюз сосредоточит усилия на создании «оборонного союза», чтобы укрепить собственную безопасность. Об этом на Мюнхенской конференции заявил глава Евросовета Антониу Кошта.

«В Версале в 2022 году все государства-члены ЕС решили эффективно реализовать проект по созданию Европы, сконцентрированной на обороне. Наши расходы на оборону выросли на 30% с 2021 года. Страны ЕС, входящие в НАТО, теперь тратят в среднем 2% на оборону. Но мы сделаем больше. ЕС по своей сути является мирным проектом. Но мы знаем, что мир без эффективной обороны — это иллюзия», — объяснил Кошта.