Фон дер Ляйен заявила о «растущей неопределённости» в отношениях между ЕС и США

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила о потенциальных вызовах Евросоюзу (ЕС) со стороны США. Такое заявление она сделала на пресс-конференции в Литве, которую транслировала пресс-служба ЕК.

«Европа готова к прочному, но конструктивному диалогу с США в условиях растущей неопределённости. Мы осознаём потенциальные вызовы, но мы готовы к этому», — сообщила Урсула фон дер Ляйен.

По словам главы ЕК, Евросоюз готов к потенциальным вызовам в отношениях с Америкой и хочет вести конструктивный диалог даже «в условиях растущей неопределённости». Она также назвала Соединённые Штаты давним союзником, который «установил новую повестку дня».