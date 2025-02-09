Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 февраля, 15:17

Фон дер Ляйен заявила о «растущей неопределённости» в отношениях между ЕС и США

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила о потенциальных вызовах Евросоюзу (ЕС) со стороны США. Такое заявление она сделала на пресс-конференции в Литве, которую транслировала пресс-служба ЕК.

«Европа готова к прочному, но конструктивному диалогу с США в условиях растущей неопределённости. Мы осознаём потенциальные вызовы, но мы готовы к этому», — сообщила Урсула фон дер Ляйен.

По словам главы ЕК, Евросоюз готов к потенциальным вызовам в отношениях с Америкой и хочет вести конструктивный диалог даже «в условиях растущей неопределённости». Она также назвала Соединённые Штаты давним союзником, который «установил новую повестку дня».

«Оставим историкам»: Орбан рассказал, кто заставляет его говорить о «российской агрессии»
«Оставим историкам»: Орбан рассказал, кто заставляет его говорить о «российской агрессии»

Ранее Life.ru рассказывал, что Венгрия планирует сделку с США в обход Евросоюза, которая позволит сохранить экономические отношения между Будапештом и Вашингтоном. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан также добавил, что «Брюссель получит по заслугам», а для руководства Евросоюза настанут непростые времена.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Алена Пенчугина
  • Новости
  • ЕС
  • США
  • Урсула фон дер Ляйен
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar