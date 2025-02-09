Фон дер Ляйен заявила о «растущей неопределённости» в отношениях между ЕС и США
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила о потенциальных вызовах Евросоюзу (ЕС) со стороны США. Такое заявление она сделала на пресс-конференции в Литве, которую транслировала пресс-служба ЕК.
«Европа готова к прочному, но конструктивному диалогу с США в условиях растущей неопределённости. Мы осознаём потенциальные вызовы, но мы готовы к этому», — сообщила Урсула фон дер Ляйен.
По словам главы ЕК, Евросоюз готов к потенциальным вызовам в отношениях с Америкой и хочет вести конструктивный диалог даже «в условиях растущей неопределённости». Она также назвала Соединённые Штаты давним союзником, который «установил новую повестку дня».
Ранее Life.ru рассказывал, что Венгрия планирует сделку с США в обход Евросоюза, которая позволит сохранить экономические отношения между Будапештом и Вашингтоном. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан также добавил, что «Брюссель получит по заслугам», а для руководства Евросоюза настанут непростые времена.
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