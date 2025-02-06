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6 февраля, 15:15

«Оставим историкам»: Орбан рассказал, кто заставляет его говорить о «российской агрессии»

Орбан признался, что ЕС обязует его говорить о «российской агрессии»

Евросоюз обязывает публично заявлять о «российской агрессии» и придерживаться официальной позиции объединения. Об этом рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, признавшись, что вынужден подчиняться решению ЕС. Слова политика приводит газета Neue Zürcher Zeitung.

«Давайте оставим оценку историкам. Я политик, и у нас есть решение ЕС. Оно обязывает меня говорить о российской агрессии», — сообщил премьер.

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Тем временем Венгрия готовит сделку с США в обход Евросоюза, она позволит сохранить экономические отношения между Будапештом и Вашингтоном. Как подчеркнул Орбан, «Брюссель получит по заслугам», а для руководства ЕС настанут непростые времена, ведь президент Штатов Дональд Трамп готов отстаивать американские национальные интересы даже против объединения.

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Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Алена Пенчугина
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