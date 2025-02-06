«Оставим историкам»: Орбан рассказал, кто заставляет его говорить о «российской агрессии»

Евросоюз обязывает публично заявлять о «российской агрессии» и придерживаться официальной позиции объединения. Об этом рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, признавшись, что вынужден подчиняться решению ЕС. Слова политика приводит газета Neue Zürcher Zeitung.

«Давайте оставим оценку историкам. Я политик, и у нас есть решение ЕС. Оно обязывает меня говорить о российской агрессии», — сообщил премьер.