«Брюссель получит по заслугам!» Главный бунтарь ЕС анонсировал «хорошую» сделку с Трампом
Орбан: Венгрия готовит сделку с США в обход ЕС, Брюссель получит по заслугам
Венгрия планирует сделку с США в обход Евросоюза, она позволит сохранить экономические отношения между Будапештом и Вашингтоном. Об этом на странице в социальной сети заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
«Мы всегда знали, что президент [США Дональд] Трамп вернётся, поэтому подготовились. Мы постоянно ведём переговоры и заключим хорошую сделку с новой администрацией», — говорится в его посте.
Орбан также добавил, что «Брюссель получит по заслугам», а для руководства Евросоюза настанут непростые времена. По его словам, Трамп готов отстаивать американские национальные интересы даже против ЕС.
Ранее Виктор Орбан заявил, что Дональд Трамп уничтожил прежнее мироустройство. Политик добавил, что новая администрация США перечеркнула всё то, что Брюссель пытался навязать лидерам европейских стран.
ТАСС / AP / Evan Vucci