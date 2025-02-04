«Брюссель получит по заслугам!» Главный бунтарь ЕС анонсировал «хорошую» сделку с Трампом

Венгрия планирует сделку с США в обход Евросоюза, она позволит сохранить экономические отношения между Будапештом и Вашингтоном. Об этом на странице в социальной сети заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

«Мы всегда знали, что президент [США Дональд] Трамп вернётся, поэтому подготовились. Мы постоянно ведём переговоры и заключим хорошую сделку с новой администрацией», — говорится в его посте.

Орбан также добавил, что «Брюссель получит по заслугам», а для руководства Евросоюза настанут непростые времена. По его словам, Трамп готов отстаивать американские национальные интересы даже против ЕС.