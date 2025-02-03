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Регион
3 февраля, 14:04

Орбан сделал выбор между Россией и Евросоюзом: «‎Путин всегда держит слово!»

Орбан: Венгрия доверяет России больше ЕС, поскольку Путин всегда держал слово

Президент России Владимир Путин всегда держит своё слово, что даёт повод Будапешту с доверием относиться к Москве. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время беседы со швейцарской газетой Neue Zürcher Zeitung. По мнению венгерского политика, куда легче будет заключить толковую сделку с РФ, нежели с Евросоюзом.

«Когда я в 2009 году стоял на пороге возвращения к власти, я встретился с ним и договорился, что мы сосредоточимся на будущем. Мы заключили множество соглашений. Путин всегда держал своё слово. С Россией легко достичь рационального соглашения. С людьми в Брюсселе это почти невозможно», — вспомнил Орбан.

Венгерский премьер рассказал, что Евросоюз оказывает поддержку лишь его оппозиционерам во внутренней политике, поэтому ему «пришлось победить Брюссель и неправительственные организации». По словам политика, невероятно трудно сидеть за одним столом и о чём-то договариваться с теми, кто мечтает увидеть твой крах на каждых выборах.

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Виктор Орбан остаётся одним из немногих европейских политиков, которые не требуют каждый день как-то по-новому помогать Киеву или обкладывать Россию санкциями. Напротив, он видит в Украине бомбу для «подрыва» экономики Европы, посему считает опасным её возможное вступление в ЕС. Венгерский премьер также регулярно призывает пересмотреть или отменить все антироссийские санкции, поскольку они вредят самому Евросоюзу.

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ТАСС / Григорий Сысоев

Владимир Озеров
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