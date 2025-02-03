Орбан сделал выбор между Россией и Евросоюзом: «‎Путин всегда держит слово!»

Президент России Владимир Путин всегда держит своё слово, что даёт повод Будапешту с доверием относиться к Москве. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время беседы со швейцарской газетой Neue Zürcher Zeitung. По мнению венгерского политика, куда легче будет заключить толковую сделку с РФ, нежели с Евросоюзом.

«Когда я в 2009 году стоял на пороге возвращения к власти, я встретился с ним и договорился, что мы сосредоточимся на будущем. Мы заключили множество соглашений. Путин всегда держал своё слово. С Россией легко достичь рационального соглашения. С людьми в Брюсселе это почти невозможно», — вспомнил Орбан.