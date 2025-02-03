В ЕС предрекли Украине исчезновение из-за противостояния с Россией

Украина прекратит своё существование, если потерпит поражение в конфликте с Россией. Об этом в ходе мероприятия, организованного информационным агентством Europa Press, заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес.

«Если Россия проиграет эту войну, единственное, что произойдёт, так это то, что Россия просто проиграет войну. Если Украина проиграет эту войну, Украина исчезает», — заявил дипломат.