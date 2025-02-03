В ЕС предрекли Украине исчезновение из-за противостояния с Россией
Глава МИД Испании Альбарес: Украина исчезнет, если проиграет в конфликте с РФ
Украина прекратит своё существование, если потерпит поражение в конфликте с Россией. Об этом в ходе мероприятия, организованного информационным агентством Europa Press, заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес.
«Если Россия проиграет эту войну, единственное, что произойдёт, так это то, что Россия просто проиграет войну. Если Украина проиграет эту войну, Украина исчезает», — заявил дипломат.
Альбарес подчеркнул, что в мирном урегулировании конфликта должен участвовать Киев. К этому он добавил, что Мадрид будет поддерживать Украину на пути к миру.
Ранее Хосе Мануэль Альбарес заявил, что в Евросоюзе понимают, какая работу придётся проделать европейцам по восстановлению отношений с РФ после завершения украинского конфликта. На это ответил спикер Кремля Дмитрий Песков, предупредивший, что Россия впредь будет учитывать негативный опыт сотрудничества с ЕС.
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