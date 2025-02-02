В Испании сделали неожиданное заявление об отношениях с Россией после СВО

Европейские страны понимают, что им придётся работать над восстановлением отношений с Россией после окончания военного конфликта на Украине. Об этом в интервью газете El Diario заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.

«Мы все осознаём, что когда наступит мир, у Европы всё ещё будет очень протяжённая граница с Россией и мы должны восстанавливать отношения с ней», — подчеркнул он.

По мнению министра, для того, чтобы Евросоюз и Москва смогли наладить отношения, необходимо соблюдать суверенитет каждого и придерживаться принципов взаимного уважения. Альбарес сравнил текущую ситуацию с падением Берлинской стены. Он уточнил, что это не смена парадигмы, но момент, который определит будущее на десятилетия.

Кроме того, глава МИД Испании прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, объявившего королевство страной БРИКС. Республиканец тогда раскритиковал Мадрид за низкие расходы на оборону. Альбарес не стал придавать словам американского политика большого значения и описал ситуацию как «абсолютный анекдот».