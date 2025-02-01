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1 февраля, 13:51

Сийярто рекомендовал серьёзно относиться к словам Трампа об Испании в БРИКС

Все заявления президента США Дональда Трампа, в том числе и про Испанию в составе БРИКС, следует воспринимать всерьёз. С таким заявлением выступил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью газете El Debate.

«Трамп — президент США, поэтому я бы посоветовал воспринимать всерьёз все его слова», — ответил Сийярто.

Глава МИД добавил, что взаимоотношения Венгрии и США во время правления Джо Байдена достигли самой негативной точки за всю историю. Сийярто уверен, что прежние власти относились к стране враждебно.

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Напомним, президент США Дональд Трамп объявил Испанию страной БРИКС во время церемонии подписания своих первых указов в ответ на вопрос одного из присутствовавших журналистов. Он напомнил о низких расходах но оборону у европейской страны.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Victor Mogyldea

Николай Рюмин
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