Сийярто рекомендовал серьёзно относиться к словам Трампа об Испании в БРИКС

Все заявления президента США Дональда Трампа, в том числе и про Испанию в составе БРИКС, следует воспринимать всерьёз. С таким заявлением выступил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью газете El Debate.

«Трамп — президент США, поэтому я бы посоветовал воспринимать всерьёз все его слова», — ответил Сийярто.

Глава МИД добавил, что взаимоотношения Венгрии и США во время правления Джо Байдена достигли самой негативной точки за всю историю. Сийярто уверен, что прежние власти относились к стране враждебно.