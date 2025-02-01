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1 февраля, 10:46

В США назвали условие, при котором Трамп заключит сделку с Путиным

Салливан: Трамп для сделки с РФ должен показать, что издержки будут расти

Новый американский лидер Дональд Трамп может достичь соглашения с российским коллегой Владимиром Путиным по украинскому вопросу, если проявит достаточную терпимость и продемонстрирует Москве, что «издержки будут увеличиваться». Об этом заявил бывший советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан.

«Вопрос в том, сможет ли нынешняя администрация проявить достаточную выдержку, чтобы Путин увидел, что мы собираемся держаться, а издержки будут продолжать расти. В таком случае я действительно считаю, что нужно заключить сделку», — сказал Салливан в интервью Financial Times.

Ранее спецпосланник президента США Кит Келлог подтвердил свой прогноз о прекращении конфликта на Украине через 100 дней. По его словам, у команды Трампа есть «надёжный план» для прекращения боевых действий и начала переговоров. А незадолго до этого сам Дональд Трамп сообщил о «серьёзных обсуждениях» украинской проблемы с РФ.

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Shutterstock AI / FOTODOM / Chip Somodevilla

Наталья Демьянова
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