В США назвали условие, при котором Трамп заключит сделку с Путиным

Новый американский лидер Дональд Трамп может достичь соглашения с российским коллегой Владимиром Путиным по украинскому вопросу, если проявит достаточную терпимость и продемонстрирует Москве, что «издержки будут увеличиваться». Об этом заявил бывший советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан.

«Вопрос в том, сможет ли нынешняя администрация проявить достаточную выдержку, чтобы Путин увидел, что мы собираемся держаться, а издержки будут продолжать расти. В таком случае я действительно считаю, что нужно заключить сделку», — сказал Салливан в интервью Financial Times.