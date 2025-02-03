В Кремле оценили неожиданное заявление властей Испании об отношениях с РФ после СВО

Россия продолжит учитывать негативный опыт сложных отношений с Европейским Союзом при дальнейшем сотрудничестве. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова министра иностранных дел Испании Хосе Мануэля Альбареса о том, что в Европе понимают важность восстановления связей с Россией в будущем.

«Достаточно печальный опыт наших взаимоотношений с Европой, с нынешним политическим истеблишментом Европы, которые завели отношения с нашей страной в тупик и привели фактически к полной заморозке каких-либо контактов. Этот опыт всегда будет учитываться при продолжении каких-либо контактов с европейцами», — сказал Песков.