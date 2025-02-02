Магнитные бури
Авиакатастрофа в США
Дональд Трамп

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 февраля, 16:11

Орбан пригрозил помешать Киеву вступить в ЕС и назвал условие для этого

Орбан: Сближение Украины с ЕС нужно остановить в случае нарушения договорённостей

Если украинские власти нарушат предоставленные Венгрии гарантии в области энергетической безопасности, то Будапешт приостановит процесс интеграции Украины в Европейский Союз. Об этом в интервью радио MédiaKlikk сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Если Украина подрывает интересы некоторых стран-членов ЕС, связанные с энергобезопасностью, то я думаю, что сближение Украины с Евросоюзом надо остановить», — предупредил Орбан.

Он также отметил, что Венгрия обладает правом блокировать как вступление Украины в ЕС, так и продление антироссийских санкций.

«Это неправильно!» Генсек НАТО выступил с тревожным заявлением по Украине
«Это неправильно!» Генсек НАТО выступил с тревожным заявлением по Украине

Ранее Life.ru сообщал, что Венгрия получила от Европейской комиссии гарантии в сфере энергетической безопасности, которые Будапешт считал необходимыми для снятия своего вето на голосование по продлению антироссийских санкций. До этого венгерские власти заявляли, что не будут блокировать продление ограничений, если им будут предоставлены соответствующие гарантии от ЕК.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Александра Мышляева
  • Новости
  • Венгрия
  • Виктор Орбан
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar