Орбан пригрозил помешать Киеву вступить в ЕС и назвал условие для этого

Если украинские власти нарушат предоставленные Венгрии гарантии в области энергетической безопасности, то Будапешт приостановит процесс интеграции Украины в Европейский Союз. Об этом в интервью радио MédiaKlikk сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Если Украина подрывает интересы некоторых стран-членов ЕС, связанные с энергобезопасностью, то я думаю, что сближение Украины с Евросоюзом надо остановить», — предупредил Орбан.

Он также отметил, что Венгрия обладает правом блокировать как вступление Украины в ЕС, так и продление антироссийских санкций.