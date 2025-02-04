Орбан: Трамп перевернул весь мир с ног на голову

Президент США Дональд Трамп уже разрушил прежний мир, прекратив поддержку военных действий на Украине. Новая американская администрация просто вычеркнула всё то, что так долго и упорно пыталось навязать всем странам руководство ЕС. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан у себя в соцсети Х.

Первый неформальный саммит Евросоюза, прошедший в Брюсселе 3 февраля, Орбан назвал «странной встречей». По его словам, сейчас там нет тех, кто не ощущает нависшую над ЕС тень президента США, однако большинство всё ещё думают, что им удастся избежать последствий «торнадо Трампа».

«За 14 дней Дональд Трамп уже несколькими мерами перевернул мир с ног на голову. Гендерное безумие в Америке закончилось, финансирование глобалистских организаций [миллиардера Джорджа] Сороса прекращено, нелегальная миграция прекращена, и поддержка российско-украинской войны также прекращена. Другими словами, закончилось всё, что бюрократы в Брюсселе пытались навязать нам в последние годы», — указал венгерский политик.

Премьер Венгрии, однако, отметил, что Трамп может расшатать весь фундамент из правил, на которых держится мировая торговля, поскольку американские интересы он будет отстаивать даже во вред Европе.