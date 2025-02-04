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Регион
4 февраля, 09:43

Песков: Трамп предложил Украине фактически покупать военную помощь

Интерес президента США Дональда Трампа к редкоземельным металлам Украины можно рассматривать как предложение Киеву приобретать военную помощь. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это предложение покупать помощь, то есть не продолжать её оказывать на безвозмездной или иной основе, а именно обеспечивать её на коммерческой основе», — сказал Песков.

Зеленский не может купить Трампа редкоземельными металлами из-за Армии России на рудниках
Зеленский не может купить Трампа редкоземельными металлами из-за Армии России на рудниках

Напомним, накануне Трамп предложил Украине финансовую поддержку США в обмен на редкоземельные металлы, находящиеся в её недрах. Ранее он говорил о своей активной деятельности по поиску мирного решения конфликта в Незалежной, отметив, что ведёт «серьёзные» переговоры с Россией.

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Life.ru

Александр Юнашев
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