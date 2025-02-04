Песков: Трамп предложил Украине фактически покупать военную помощь

Интерес президента США Дональда Трампа к редкоземельным металлам Украины можно рассматривать как предложение Киеву приобретать военную помощь. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это предложение покупать помощь, то есть не продолжать её оказывать на безвозмездной или иной основе, а именно обеспечивать её на коммерческой основе», — сказал Песков.