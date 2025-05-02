Рютте призвал страны НАТО раскошелиться, чтобы выполнить требования Трампа

Генсек НАТО Марк Рютте призвал страны-члены альянса выделять на оборону не менее 3,5% своего ВВП, а также инвестировать еще 1,5% ВВП в другие оборонные инициативы. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.





«Марк Рютте предложил членам альянса увеличить расходы на оборону до 3,5% ВВП, а также тратить дополнительные 1,5% на другие статьи, связанные с обороной, чтобы выполнить требование Дональда Трампа о достижении целевого показателя в 5%», — говорится в публикации.

Если США одобрят этот план, а затем его утвердят на саммите в конце июня, он станет новым ориентиром для стран альянса и заменит текущие 2%. К слову, к концу 2024 года только 22 из 32 стран НАТО достигнут уровня военных расходов в 2% от ВВП.