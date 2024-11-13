Трамп ещё не стал президентом США, а уже подумывает о третьем сроке
Трамп не исключил, что будет баллотироваться на третий президентский срок
Избранный президент США Дональд Трамп допустил, что может пойти кандидатом на пост главы государства и на третий срок, несмотря на установленный американской конституцией запрет. Об этом политик сказал на встрече с республиканцами в Вашингтоне.
«Думаю, я не буду снова баллотироваться, если только вы не скажете: «Он хороший, нам нужно что-то придумать», — заявил Трамп.
Сейчас американское законодательство разрешает баллотироваться в президенты только дважды, однако Трамп не исключил, что можно «что-то придумать». Общественность в США пока не дала свою оценку словам политика.
Напомним, в США состоялись выборы президента, победу одержал Дональд Трамп, до утверждения в должности ещё требуется урегулировать юридические нюансы. Инаугурация назначена на январь 2025 года. Однако Трамп уже чувствует себя полновластным главой Белого дома. Он утверждает, что может решить проблему с Украиной за один день. Также политик назвал президента Зеленского «торгашом», который всегда возвращается из Вашингтона с многомиллиардной помощью. По данным телеканала Fox News, Трамп назначит специального посланника по Украине для ведения переговоров о завершении конфликта.
ТАСС /АР