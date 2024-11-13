Трамп ещё не стал президентом США, а уже подумывает о третьем сроке

Избранный президент США Дональд Трамп допустил, что может пойти кандидатом на пост главы государства и на третий срок, несмотря на установленный американской конституцией запрет. Об этом политик сказал на встрече с республиканцами в Вашингтоне.

«Думаю, я не буду снова баллотироваться, если только вы не скажете: «Он хороший, нам нужно что-то придумать», — заявил Трамп.