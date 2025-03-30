Трамп сможет законно править до 90 лет – для этого ему нужен один верный напарник

Президент США Дональд Трамп может удерживать власть в стране до 2037 года. Он способен использовать некоторые лазейки в законе, чтобы сохранить этот пост за собой. К тому времени политику будет уже 90 лет, сообщает британский таблоид Daily Mail.

Обойти Трампу нужно всего лишь одну — 22-ю — поправку в Конституции США, которая гласит, что американский президент может занимать свой пост не более двух раз. Оказывается, что сделать это не так уж и сложно — были бы рядом верные союзники. А у главы Белого дома как раз есть его любимый вице-президент Джей Ди Вэнс.

Весь фокус в том, что поправка не регламентирует возвращение на пост президента из-за отставки или смерти другого главы государства. Приносить Вэнса в жертву ради этого Трамп, разумеется, не будет. Но 20 января 2029 года пройдёт инаугурация нового лидера США. Будет удобно, если им станет кто-то из Республиканской партии, не правда ли.

Вэнсу многие пророчат президентство, ведь он молод и уже имеет огромный вес в политике. Больше в США из официальных лиц, пожалуй, «весит» только Трамп. Итак, предположим, что в конце 2028 года нынешний глава государства баллотируется на пост вице-президента США, а Вэнс становится президентом. Он может хоть через пять минут после инаугурации объявить о своей отставке, что даст Трампу право занять его пост как его заместителю. На бумаге выглядит не так уж сложно.

Более того, Трамп может даже на четвёртый срок остаться, если всё сложится хорошо. Ему просто нужно будет уйти с поста до выборов 2032 года, чтобы стать напарником номинального кандидата в президенты, а затем провернуть всем уже знакомый фокус. Вопрос в том, как отнесётся к этому американский народ.

22-я поправка к Конституции США была ратифицирована в 1951 году. Причиной её появления стал 32-й президент США Франклин Рузвельт. Он занимал свой пост четыре раза — абсолютный рекордсмен в США по этому показателю.