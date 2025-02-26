Трамп задумал сделать явью шутку о третьем сроке

Президент США Дональд Трамп, вероятно, захочет ещё четыре года похозяйничать в Белом доме, если найдётся правовой метод продлить президентские полномочия после окончания срока. Такое мнение высказала экс-адвокат политика Дженна Эллис в беседе с телеканалом NBC.

Согласно 22-й поправке к конституции США, один человек не может возглавлять страну более двух сроков, даже если между ними высший государственный пост занимал другой политик.

«Если найдётся процессуальный способ сделать это, он (Трамп), скорее всего, его рассмотрит. Это требует внесение поправки в конституцию, но давайте не будем забывать, что в конституцию были внесены поправки, устанавливающие ограничения на количество сроков, и это можно отменить», — полагает юрист.

Узкий круг сторонников республиканца уже начал подступаться к американской конституции в целях её переписать так, чтобы Трамп мог в третий раз стать президентом. Сам он этому никак не препятствует, сказано в материале.