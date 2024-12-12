Политолог через призму истории объяснил превосходство Конституции России над другими

В основном законе российского государства есть неизменный стержень и есть часть, которая может быть подкорректирована в соответствии с вызовами времени. Этот нюанс обеспечивает баланс прав и свобод человека. Об этом в День Конституции РФ сообщил в беседе с Life.ru политолог Юрий Светов.

Сравнивая конституции, нужно брать главные законы таких стран, где, по сути дела, конституционные принципы и создавались. Это Соединённые Штаты Америки, страна, которая одной из первых стала республикой. Их конституция была написана людьми, которые, с одной стороны, были идеалистами, мечтавшими о государстве, построенном на принципах, в том числе прав и свобод людей. А с другой стороны, эти же люди были рабовладельцами. Говоря о свободах и правах, они имели в виду только себе подобных людей. О тех, кем владели как скотом, никто даже не думал, пояснил эксперт.

Но, тем не менее, американцы заложили в свою конституцию неотъемлемые права человека. Этот вопрос для общества Штатов был очень важен, и это сделало американскую конституцию такой долгоиграющей. Они не трогают основы Конституции, принимают поправки, которые считаются необходимыми в тот или иной момент развития Соединённых Штатов.

Можно вспомнить, например, что пресловутое ограничение сроков президентства было традицией долгие годы. Только после 1945 года, после смерти Франклина Рузвельта, четырежды избиравшегося на пост главы государства, было принято конституционное ограничение на два срока, напомнил политолог. Конституция Соединённых Штатов родилась в результате процесса, который они называют американской революцией, войной за независимость.

Франция тоже фактически обзавелась конституцией на основе разных революций: Великая французская революция 1789 года, потом реставрация королевской власти, потом новая революция. Поэтому французская конституция более пластична, она чаще менялась. Неслучайно у них есть понятие режимов: четвёртая, пятая республика. У каждой республики конституция как-то модернизирована, подметил Светов.

Что касается Российской Федерации, у нас Конституция была в 1918 году Советской России, в начале 20-х, потом знаменитая Конституция 1936 года, которая называется Сталинской. Говорят, что в тот период времени она была самой прогрессивной Конституцией в мире. Новая Россия, которая стала выстраивать свою новую политическую систему и конституцию, оглядывалась на американскую и французскую конституции. Специалисты конституционного права говорили, что наша Конституция – это некая компиляция из Конституций Французской и Американской. Принцип разделения властей: исполнительной, законодательной, судебной, принцип сменяемости и ограничения, которые у нас были на два срока введены и так далее. Юрий Светов Политолог

Но самое главное в Конституции России – это соблюдение баланса прав и свобод. Права, свободы и обязанности являются в государстве ключевыми, считает наш собеседник. У народа должны быть свобода и права, но у них должны быть и обязанности. Иначе общество не может существовать.

«Этот баланс всё время ищется. Мы в отличие от американцев сделали так, что есть неизменная часть Конституции, а есть та, которая должна учитывать реалии развития страны. Её можно менять на референдуме, дополнять, видоизменять. Мы это делаем. Недавно был референдум, на котором были проведены изменения. Мне кажется, именно это делает нашу Конституцию жизнеспособной. Есть стержень, который неизменяем, и есть что-то, что может измениться в связи с вызовами времени», — заключил Светов.