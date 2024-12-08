«Это нелепо!» Трамп заявил о планах изменить Конституцию США

Избранный президент США Дональд Трамп заявил о планах прекратить выдачу гражданства США по праву рождения. В интерьвью NBC он назвал эту практику нелепой.

«Если кто-то вступил одной ногой на территорию США, поздравляю, вы теперь гражданин США. Мы должны это прекратить», — добавил политик.

Трамп заверил журналиста телеканала, что намерен довести до конца свои обещания в вопросах изменения законов о выдаче гражданства США. Он назвал нелепым положение, содержащееся в 14-й поправке к Конституции. Трамп уверен, что обязательно найдётся решение о механизмах реализации его инициативы.