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8 декабря, 16:30

«Это нелепо!» Трамп заявил о планах изменить Конституцию США

Трамп пообещал прекратить выдачу гражданства США по праву рождения

Избранный президент США Дональд Трамп заявил о планах прекратить выдачу гражданства США по праву рождения. В интерьвью NBC он назвал эту практику нелепой.

«Если кто-то вступил одной ногой на территорию США, поздравляю, вы теперь гражданин США. Мы должны это прекратить», — добавил политик.

Трамп заверил журналиста телеканала, что намерен довести до конца свои обещания в вопросах изменения законов о выдаче гражданства США. Он назвал нелепым положение, содержащееся в 14-й поправке к Конституции. Трамп уверен, что обязательно найдётся решение о механизмах реализации его инициативы.

Трамп призвал казнить мигрантов, убивших американцев
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Ранее победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп объявил о планах по реализации программы массовых депортаций нелегальных мигрантов. Она включает введение режима чрезвычайного положения и использование военных ресурсов.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Татьяна Миссуми
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