«Это только начало правления»: Трамп заявил, что не шутил о третьем сроке

Президент США Дональд Трамп не исключил возможность участия в выборах на третий срок, несмотря на ограничение, установленное 22-й поправкой конституции США. В интервью NBC News он отметил, что существуют способы для реализации такого сценария, добавив, что «не шутит» по этому поводу.

«Многие люди хотят, чтобы я это сделал. Но я, по сути, говорю им, что нам предстоит долгий путь, понимаете, это только начало правления», — заявил Трамп в телефонном разговоре.