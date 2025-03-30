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30 марта, 20:58

«Это только начало правления»: Трамп заявил, что не шутил о третьем сроке

NBC News: Трамп не исключил возможности баллотироваться на третий срок

Президент США Дональд Трамп не исключил возможность участия в выборах на третий срок, несмотря на ограничение, установленное 22-й поправкой конституции США. В интервью NBC News он отметил, что существуют способы для реализации такого сценария, добавив, что «не шутит» по этому поводу.

«Многие люди хотят, чтобы я это сделал. Но я, по сути, говорю им, что нам предстоит долгий путь, понимаете, это только начало правления», — заявил Трамп в телефонном разговоре.

Это заявление стало одним из самых открытых комментариев республиканца о возможности его третьего срока на посту президента.

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Напомним, Трамп ещё в ноябре 2024 года заявил, что может пойти кандидатом на пост главы государства и на третий срок, если общественность поддержит данное решение. А ранее в СМИ пояснили о лазейке, которой может воспользоваться действующий президент. Он может стать вице-президентом Джей Ди Вэнса по истечению срока и таким образом сохранить власть.

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Flickr / Trump White House Archived

Тимур Хингеев
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