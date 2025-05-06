Стало известно, где теперь украинцы отмечают День Победы

Граждане Украины на протяжении последних трёх лет приезжают в Молдавию на праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы. Об этом заявил глава координационного комитета «Победа» Алексей Петрович.

По его словам, ни один случай, когда граждане Украины препятствовали мероприятиям, посвящённым Дню Победы, не был зарегистрирован.