Стало известно, где теперь украинцы отмечают День Победы
Глава «Победы» Петрович: Украинцы приезжают в Молдавию отмечать День Победы
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Граждане Украины на протяжении последних трёх лет приезжают в Молдавию на праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы. Об этом заявил глава координационного комитета «Победа» Алексей Петрович.
По его словам, ни один случай, когда граждане Украины препятствовали мероприятиям, посвящённым Дню Победы, не был зарегистрирован.
«Наоборот, на протяжении 2022-2024 годов украинцы приезжали из приграничных населённых пунктов, чтобы принять участие в памятных мероприятиях по случаю Дня Победы», — сказал он в беседе с РИА «Новости».
Пока простые граждане продолжают помнить о подвиге участников Великой Отечественной войны, киевские власти активно разбрасываются провокациями и сеют агрессию в преддверии 9 Мая. Напомним, что Владимир Зеленский отверг предложенное президентом России Владимиром Путин трёхдневное перемирие в честь празднования 80-летия Великой Победы и с не вполне понятной целью стал угрожать главам государств, которые приедут в Москву на 9 Мая. Его провокации прокомментировали как в Госдуме, так и в МИД РФ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что отвергает угрозы Зеленского, назвав их смешными и немыслимыми.