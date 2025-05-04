Грезят о горящем Кремле: В офисе Зеленского снова угрожают ударом по Параду Победы
Киев вновь намекнул на удар по Москве в День Победы
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HMP-Berlin
Киевский режим снова намекнул на удар по Москве во время празднования 9 Мая. Глава ОП Андрей Ермак опубликовал у себя в соцсети картинку с Владимиром Зеленским над горящей Красной площадью.
На изображении в стиле пиксель-арт показана горящая Красная площадь, над которой нависает Владимир Зеленский, а по багровому от зарева пожаров небу летят беспилотники. На картинке написано «Этот день мы приближали, как могли».
В ОП Украины мечтают ударить по Красной площади во время Парада Победы. Изображение © Андрей Ермак
«Хорошо нарисовал», — подписал публикацию Ермак.
Напомним, что Владимир Зеленский отверг предложенное президентом России Владимиром Путин трёхдневное перемирие в честь празднования 80-летия Великой Победы и с не вполне понятной целью стал угрожать главам государств, которые приедут в Москву на 9 Мая. В Госдуме за подобные высказывания его назвали потерявшим связь с реальностью трусливым преступником, а в МИД РФ напомнили, что киевским режимом руководит террорист международного масштаба. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что отвергает угрозы Зеленского, назвав их смешными и немыслимыми.
Занятно, что это не первый звоночек, который говорит об одержимости Зеленского горящим Кремлём. Снимок именно с такой картиной в кабинете главы киевского режима был опубликован журналистами Time в конце марта.