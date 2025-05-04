Грезят о горящем Кремле: В офисе Зеленского снова угрожают ударом по Параду Победы

Киевский режим снова намекнул на удар по Москве во время празднования 9 Мая. Глава ОП Андрей Ермак опубликовал у себя в соцсети картинку с Владимиром Зеленским над горящей Красной площадью.

На изображении в стиле пиксель-арт показана горящая Красная площадь, над которой нависает Владимир Зеленский, а по багровому от зарева пожаров небу летят беспилотники. На картинке написано «Этот день мы приближали, как могли».

В ОП Украины мечтают ударить по Красной площади во время Парада Победы. Изображение © Андрей Ермак

«Хорошо нарисовал», — подписал публикацию Ермак.