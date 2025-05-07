Президент Монголии прибыл в Москву на празднование юбилея Победы

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух прибыл в Москву на мероприятия, связанные с празднованием 80-летнего юбилея Победы. Визит осуществляется по приглашению президента России Владимира Путина, сообщила пресс-служба монгольского лидера.

Как уточняется, Хурэлсух примет участие в праздновании Дня Победы в Москве, включая парад на Красной площади, где пройдут и монгольские военнослужащие. Также запланировано возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата.