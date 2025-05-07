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7 мая, 12:30

Самолёт Вучича по пути на Парад Победы в Москву сел в Баку из-за угрозы БПЛА

Фото © Shutterstock / FOTODOM/ Alexandros Michailidis

Фото © Shutterstock / FOTODOM/ Alexandros Michailidis

Самолёт президента Сербии Александра Вучича не смог долететь до Москвы из-за сбоев в работе российских аэропортов, вызванных налётами беспилотников.

По данным газеты Blic, сербский борт номер один был вынужден совершить посадку в Баку, где теперь ожидает разрешения на продолжение полёта.

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Напомним, что лишь за сегодняшнее утро системы ПВО отразили очередную атаку беспилотников на Москву — было сбито семь дронов. Также атакам подверглись другие регионы: в Саранске беспилотники атаковали промышленную зону, очевидцы сообщают о серии взрывов. В Костромской области после удара по южной части города Нея была проведена эвакуация жителей.

Марина Фещенко
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