Самолёт Вучича по пути на Парад Победы в Москву сел в Баку из-за угрозы БПЛА

Самолёт президента Сербии Александра Вучича не смог долететь до Москвы из-за сбоев в работе российских аэропортов, вызванных налётами беспилотников.

По данным газеты Blic, сербский борт номер один был вынужден совершить посадку в Баку, где теперь ожидает разрешения на продолжение полёта.