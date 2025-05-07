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Регион
7 мая, 10:31

Жителей южной части Костромской области эвакуируют после атаки дронов ВСУ

Оперштаб Костромской области решил эвакуировать жителей южной части Неи

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Жителей города Нея в южной части Костромской области решили эвакуировать после атаки дронов Вооружённых сил Украины. На место выехал губернатор Сергей Ситников, он лично проверит условия в пунктах временного размещения для нейчан. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

«Сегодня утром на территории Нейского района Костромской области отражена атака украинского беспилотника. В районе сохраняется воздушная опасность. В связи с происшествием на заседании оперативного штаба принято решение об эвакуации жителей из южной части города Нея», — написано на сайте.

Для жителей, у которых нет личного транспорта, организованы пункты сбора для эвакуации общественным транспортом. Губернатор намерен лично пообщаться с людьми.

Напомним, что ВСУ предприняли попытку удара по Костромской области с помощью беспилотника. Утром в Нейском районе дрон был нейтрализован, обошлось без разрушений и жертв. Однако на территории области могут оставаться обломки беспилотников, которые представляют ценность для следствия.

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Полина Никифорова
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