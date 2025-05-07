Жителей южной части Костромской области эвакуируют после атаки дронов ВСУ

Жителей города Нея в южной части Костромской области решили эвакуировать после атаки дронов Вооружённых сил Украины. На место выехал губернатор Сергей Ситников, он лично проверит условия в пунктах временного размещения для нейчан. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

«Сегодня утром на территории Нейского района Костромской области отражена атака украинского беспилотника. В районе сохраняется воздушная опасность. В связи с происшествием на заседании оперативного штаба принято решение об эвакуации жителей из южной части города Нея», — написано на сайте.

Для жителей, у которых нет личного транспорта, организованы пункты сбора для эвакуации общественным транспортом. Губернатор намерен лично пообщаться с людьми.