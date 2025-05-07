ВСУ ударили дроном-камикадзе по дому депутата в Херсонской области

ВСУ в ночь на 7 мая атаковали дронами-камикадзе дом начальника территориального отдела и депутата районного совета Херсонской области. Инцидент произошёл в селе Тарасовка Алешкинского муниципального округа.

«Удар пришёлся прямо по дому начальника территориального отдела Натальи Литвиненко и её мужа, депутата районного совета Ивана Литвиненко. К счастью, в момент атаки никого в доме не было. Этот обстрел — явная попытка запугать наших муниципальных служащих», — заявил глава региона Владимир Сальдо.