ВСУ ударили дроном-камикадзе по дому депутата в Херсонской области
Последствия удара ВСУ по дому депутата в Херсонской области. Фото © Telegram/Владимир Сальдо
ВСУ в ночь на 7 мая атаковали дронами-камикадзе дом начальника территориального отдела и депутата районного совета Херсонской области. Инцидент произошёл в селе Тарасовка Алешкинского муниципального округа.
«Удар пришёлся прямо по дому начальника территориального отдела Натальи Литвиненко и её мужа, депутата районного совета Ивана Литвиненко. К счастью, в момент атаки никого в доме не было. Этот обстрел — явная попытка запугать наших муниципальных служащих», — заявил глава региона Владимир Сальдо.
Также противник атаковал Алёшки, Каховку, Новую Каховку, Горностаевку, Днепряны, Заводовку, Каиры и Обрывки.
А накануне Вооружённые силы Украины нанесли удар FPV-дроном по гражданскому автомобилю в селе Случевск Брянской области. В результате атаки погибла женщина.