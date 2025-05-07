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Регион
7 мая, 07:16

ВСУ ударили дроном-камикадзе по дому депутата в Херсонской области

Последствия удара ВСУ по дому депутата в Херсонской области. Фото © Telegram/Владимир Сальдо

Последствия удара ВСУ по дому депутата в Херсонской области. Фото © Telegram/Владимир Сальдо

ВСУ в ночь на 7 мая атаковали дронами-камикадзе дом начальника территориального отдела и депутата районного совета Херсонской области. Инцидент произошёл в селе Тарасовка Алешкинского муниципального округа.

«Удар пришёлся прямо по дому начальника территориального отдела Натальи Литвиненко и её мужа, депутата районного совета Ивана Литвиненко. К счастью, в момент атаки никого в доме не было. Этот обстрел — явная попытка запугать наших муниципальных служащих», — заявил глава региона Владимир Сальдо.

Также противник атаковал Алёшки, Каховку, Новую Каховку, Горностаевку, Днепряны, Заводовку, Каиры и Обрывки.

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Хуснуллин и Хинштейн осмотрели пострадавшие от ВСУ территории в Курской области

А накануне Вооружённые силы Украины нанесли удар FPV-дроном по гражданскому автомобилю в селе Случевск Брянской области. В результате атаки погибла женщина.

Александра Вишнякова
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