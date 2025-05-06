Дрон ВСУ атаковал гражданскую машину в Брянской области, погибла женщина
В результате атаки ВСУ по движущемуся авто в Брянской области погибла женщина
Дрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / WorldStockStudio
Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар FPV-дроном по движущемуся гражданскому автомобилю в селе Случевск Погарского района Брянской области. В результате атаки погибла женщина. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Выражаю глубокие соболезнования родным погибшей. Семье будет оказана вся необходимая материальная помощь», — написал он в своём телеграм-канале.
Ранее в Брянской области ВСУ атаковали дроном-камикадзе мирных жителей, собравшихся у автолавки. В результате пострадали четыре человека. Боевики специально ударили по мирным жителям, дождавшись момента, пока они соберутся возле автолавки в селе Новая Погощь.