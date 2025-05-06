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Регион
6 мая, 17:06

Дрон ВСУ атаковал гражданскую машину в Брянской области, погибла женщина

В результате атаки ВСУ по движущемуся авто в Брянской области погибла женщина

Дрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / WorldStockStudio

Дрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / WorldStockStudio

Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар FPV-дроном по движущемуся гражданскому автомобилю в селе Случевск Погарского района Брянской области. В результате атаки погибла женщина. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Выражаю глубокие соболезнования родным погибшей. Семье будет оказана вся необходимая материальная помощь», — написал он в своём телеграм-канале.

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Ранее в Брянской области ВСУ атаковали дроном-камикадзе мирных жителей, собравшихся у автолавки. В результате пострадали четыре человека. Боевики специально ударили по мирным жителям, дождавшись момента, пока они соберутся возле автолавки в селе Новая Погощь.

Алена Пенчугина
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